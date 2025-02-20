2025-02-20 22:35:01 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الخميس، أنه سجل خسائر في عام 2024، هي الأكبر وذلك للعام الثائي على التوالي.وأوضح البنك المركزي الأوروبي، أن "صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو، وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عامًا".وكان البنك المركزي، تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددًا من توزيع الأرباح المعتادة.