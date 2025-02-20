البنك المركزي الأوروبي يسجل أكبر خسارة في تاريخه
2025-02-20 22:35:01 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الخميس، أنه سجل خسائر في عام 2024، هي الأكبر وذلك للعام الثائي على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي، أن "صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو، وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عامًا".
وكان البنك المركزي، تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددًا من توزيع الأرباح المعتادة.
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الخميس، أنه سجل خسائر في عام 2024، هي الأكبر وذلك للعام الثائي على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي، أن "صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو، وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عامًا".
وكان البنك المركزي، تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددًا من توزيع الأرباح المعتادة.