المنافذ العراقية تضبط سيارات مخالفة وتهديها لدوائر الدولة

2025-02-20 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، مساء اليوم الخميس، ضبط سياراتمخالفة لشروط الاستيراد في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط في محافظة البصرة أقصى جنوبالعراق.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيسهيئة المنافذ الحدودية توجه مساء الخميس برفقة وفد عالي المستوى من مديرية المرور العامةإلى منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط، وتم التحفظ على مجموعة كبيرة من العجلات المعدةللتهريب من خلال التلاعب بأرقام شواصيها".

وتابع القيسي، أن "هذه العمليات تأتي لمنع دخول العجلات المخالفةلشروط وضوابط الاستيراد وتحت الموديل، ومن أجل دعم دوائر الدولة وتخفيض النفقات، سيتمإهداء العجلات المضبوطة كافة بموجب قرار من مجلس الوزراء إلى دوائر الدولة لغرض الاستفادةمنها في أداء مهامها بعيداً عن شراء العجلات من موازناتها المخصصة لهم من وزارة المالية".