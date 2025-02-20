رئيس مجلس الأمناء: ورشة مناقشة التعديل الثاني لقانون الشبكة حققت حالة من التفاهم

2025-02-20 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنظمت شبكة الاعلام العراقي، ورشة عمل بحضور لجنة الثقافة النيابية ومجلس امناء شبكة الاعلام وعدد من المستشارين القانونيين لمناقشة التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي.وقال رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "شبكة الاعلام العراقي اقامت ورشة لمناقشة التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي ومعالجة بعض نقاط الضعف التي انتابت القانون في تعديله الاول وايضا لمواكبة حالة المتغيرات التي طرأت على مستوى الساحة الاعلامية، وعلى شبكة الاعلام كجهة قطاعية يفترض ان تؤدي ويكون لديها عطاء يوائم ذائقة المتلقي".وأضاف، أن "هذه الورشة التي عقدت على مدى يومين ، تمكنت من تحقيق الكثير من حالات التفاهم وايجاد ارضية مشتركة مع لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية"، مبينا انه "كانت هنالك حالة من التفاهم والاثراء للكثير من الفقرات ".واشار إلى انه "تم الاستفادة للكثير من الطروحات والكم الهائل من المعلومات التي قدمت والتي طرحت من اعضاء مجلس النواب والمستشار القانوني لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب وكذلك اعضاء مجلس الامناء ومدراء المديريات والمستشارين في شبكة الاعلام العراقي ومجلس الامناء "، مبينا ان "مستشاري مجلس الامناء ابلوا بلاءً حسنا لانضاج التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي ليكون بالشكل الذي يلبي طموح عمل الشبكة والنهوض بعملها".من جهتها، قالت عضو لجن الثقافة والسياحة والاعلام النيابية نهلة الأفندي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الورشة التي اقيمت كانت مفيدة من اجل انضاج التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي"، لافتة الى ان "المستشارين كان لديهم اراء وبصمات واضحة حول القانون ".واضافت، ان "جميع الامور التي طرحت في الورشة سيتم مناقشتها داخل لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية حتى يتم التصويت على القانون داخل مجلس النواب".