المنافذ: ضربات موجعه لمهربي العجلات دون الموديل

2025-02-20 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، تنفيذ عمليات لملاحقة مهربي العجلات دون الموديل.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تستمر عمليات الضبط النوعية الميدانية من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الحقوقي عمر عدنان الوائلي، حيث توجه وفي ساعات متأخرة من الليل برفقه وفد عالي المستوى من مديرية المرور العامة إلى منفذي ميناء ام قصر الشمالي والاوسط "، مبينا انه "تم التحفظ على مجموعة كبيرة من العجلات المعده للتهريب من خلال التلاعب بأرقام شواصيها."وأضافت، ان "هذه العمليات تأتي لمنع دخول العجلات المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وتحت الموديل، من أجل دعم دوائر الدولة وتخفيض النفقات حيث سيتم اهداء كافة العجلات المضبوطة بموجب قرار من مجلس الوزراء إلى دوائر الدولة لغرض الاستفادة منها في أداء مهامها بعيداً عن شراء العجلات من موازناتها المخصصة لهم من وزارة المالية".