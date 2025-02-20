الإمارات تطلب استضافة كأس آسيا 2031

2025-02-20 23:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس في بيان إنه تقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2031، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي عن استقبال العروض لتنظيم البطولة الأعرق للمنتخبات في القارة.وسبق للإمارات -التي لم تتوج بكأس آسيا من قبل- استضافة البطولة مرتين عامي 1996 و2019.وقال الاتحاد الإماراتي في بيان "تقدم اتحاد الإمارات رسميا بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2031".وأضاف "من المقرر أن يقوم اتحاد الإمارات بإعداد ملف متكامل يتضمن كافة المتطلبات الخاصة باستضافة البطولة الأكبر على مستوى القارة الآسيوية".وسبق للإمارات تنظيم بطولات كبرى -من بينها كأس العالم للأندية- بنظامها السابق 4 مرات، إلى جانب تنظيم كأس العالم للشباب عام 2003 وكأس العالم للناشئين عام 2013.