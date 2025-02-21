محافظ النجف الأشرف يعلن عن إجراءات جديدة لتسجيل الأراضي المتجاوز عليها

2025-02-21 02:40:01 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع - حيدر فرمانأعلن محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي ، عن إجراءات جديدة لتسجيل الأراضي المتجاوز عليها وتوفير الخدمات.وقال كناوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " إجراءات بيع الأراضي للمتجاوزين الذين شيدوا منازلهم بدأت قبل 10 كانون الأول 2024 ، وذلك ضمن التصميم الأساسي للمدن ووفق الضوابط العمرانية، حيث يُلزم المتجاوزون بتقديم طلبات الشراء خلال 180 يومًا بدءًا من الأحد المقبل، وإلا سيفقدون حقهم في المعاملة كما سيتم تشكيل لجان مختصة في البلديات والمحافظة لمتابعة الطلبات والتدقيق في ملكية العقارات ".وحول تنفيذ قرار 320 لعام 2020، أكد كناوي أن "النجف الأشرف كانت السباقة في تنفيذ هذا القرار، حيث تم إعداد وتصديق مخططات للأراضي المستغلة للسكن "، داعيا المواطنين إلى "التعاون لاستكمال إجراءات الفرز والتمليك ".وأشار إلى أن "بعض المناطق لا تزال قيد التجهيز، مثل البراكية وملحق قرية الغدير ".وبشأن دخول شركات تنظيف جديدة لتحسين الخدمات، أعلن المحافظ عن " توقيع عقد مع أول شركة تنظيف في النجف، والتي بدأت العمل في القسم البلدي الرابع، مع الاستعداد للتعاقد مع شركتين إضافيتين من دهوك وأربيل" مؤكدا أن "هذه الشركات ستتولى مهام النظافة بالكامل، فيما سيتحول موظفو البلدية للاهتمام بالمساحات الخضراء، بهدف جعل النجف أكثر نظافةً وجمالًا ".ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى "التعاون لإنجاح هذه القرارات التي من شأنها تحسين واقع السكن والخدمات في المحافظة."