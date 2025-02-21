المنافذ تباشر الصولة الثانية ضد مهربي العجلات في منفذي أم قصر الشمالي والأوسط

2025-02-21 02:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، المباشرة بالصولة الثانية ضد مهربي العجلات في منفذي أم قصر الشمالي والأوسط.وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة ملف ضبط المناف، باشر رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي بالصولة الثانية فجراً ضد مهربي العجلات غير المسموح بدخولها للبلاد، في منفذي ميناء ام قصر الشمالي والاوسط".