2025-02-21 08:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتجه معدن الذهب نحو تحقيق ثامن مكسب أسبوعي على التوالي، في الأسواق العالمية، وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة.

وبلغ سعر الذهب الفوري 2940.32 دولارًا للأونصة الجمعة، بعدما سجل ارتفاعًا بنحو 2% خلال الأسبوع الجاري، كما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 2954.69 دولارًا في الجلسة السابقة.

ونوه مراقبون إلى حالة عدم اليقين حيال أسواق الذهب، مشيرين إلى أن الذهب قوي في الوقت الحالي، لكن على المدى القريب قد يشهد بعض التراجع.

وأعلن ترامب خلال هذا الأسبوع أنه سيكشف عن تعريفات جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، مضيفًا الأخشاب والمنتجات الحرجية إلى خطته السابقة التي تشمل السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية

ومنذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني /يناير، فرض ترمب تعريفة إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على الصلب والألمنيوم، مما زاد المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي

وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من ارتفاع المخاطر التضخمية وتأثير سياسات ترمب التجارية والهجرة على الاقتصاد.

وقالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر يوم الخميس: "في المرحلة المقبلة، أرى أنه من المناسب الإبقاء على معدل الفائدة الفيدرالي كما هو لفترة من الوقت نظرًا لتوازن المخاطر التي نواجهها حاليًا".