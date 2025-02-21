طقس العراق.. أمطار وثلوج ومحافظات تسجل درجة الانجماد

2025-02-21 08:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج مع تسجيل بعض المحافظات درجة الانجماد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع أمطار رعدية أحياناً في أقسامها الشرقية، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية وفرصة مطر مصحوبة بهطول ثلجي خفيف على الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ليلاً أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس فيها صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضافت أن "درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد السبت ستسجل 25 في البصرة و23 في ميسان و22 في ذي قار وبغداد 14 واربيل 10 ودهوك 9 والسليمانية 6"، مشيرة الى أن "درجات الحرارة الصغرى ستسجل في المثنى 10 وميسان 9 وبغداد 6 وأربيل والسليمانية 1 ودهوك صفر".

وأكدت أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون غائماً مع أمطار متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تزداد شدتها في أقسامها الشرقية مع فرصة لهطول ثلجي في شمال المنطقة الوسطى أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض يضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".

وذكرت أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائماً في المنطقة الشمالية مع زخات مطر خفيفة مصحوبة بهول ثلجي، أما المنطقتان الوسطى والجنوبية فيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية"، لافتاً الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الوسطى".