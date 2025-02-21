2025-02-21 09:00:02 - المصدر: واع

متابعة-واع

هددت (دلفين فيرهيدن) محامية الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان بالتصعيد في أزمة اللاعب بشأن مستحقاته المتأخرة لدى العملاق الباريسي.

ورحل كيليان مبابي عن فريق باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، لينضم لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع العملاق الباريسي.

وقالت دلفين فيرهيدن في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية، إن مبابي لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه السابق باريس سان جيرمان في صيف 2023.

وتابعت في تصريحاته: "في قانون العمل، يجب توقيع ملحق لتعديل الراتب أو مدة العقد، كما تنص اللوائح الكروية على ضرورة اعتماد هذا الملحق في غضون 15 يومًا من التوقيع عليه، عند عدم حدوث ذلك، تكون جميع المناقشات باطلة، لم يكن هناك أي اتفاق مع باريس".

وواصلت: "أعتقد أن باريس سان جيرمان يستخدم التفكير السحري،هذا ما تفعله عندما تقول لنفسك، نحن لسنا أمام نادٍ في دوري الهواة الذي لا يعرف اللوائح".

وأوضحت بشأن مستحقاته المتأخرة: "الثلث الثالث من مكافأة التوقيع مفقود، وهو ما يعادل 36.66 مليون يورو إجماليًا. ثم رواتب نيسان وأيار وحزيران تقدر بـ18.75 مليون يورو، ما يقربنا إلى 55 مليون يورو".

واختتمت في تصريحاتها مضيفة إنها لا تستبعد اللجوء إلى المحكمة العمالية، وعدم السعي للوصول إلى تسوية ودية.

وتعود الأزمة إلى مطالبة مبابي باريس سان جيرمان بالحصول على 55 مليون يورو، إلا أن النادي الباريسي أكد على وجود اتفاقه بينه وبين اللاعب ينص على تنازله عن هذه المستحقات من أجل الرحيل وهو ما تنفيه محامية الفرنسي.





المصدر: 365