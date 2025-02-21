زاخو يتمسك بالصدارة وهينريك يعتلي قائمة الهدافين بدوري نجوم العراق

2025-02-21 09:10:08 - المصدر: شفق نيوز

‏شفق نيوز/ تمسك فريق زاخو بالصدارة بعد انتهاء الجولة الـ 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 42 نقطة ، يليه بالمركز الثاني فريق الزوراء برصيد 40 نقطة، ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة ولديه مباراتان مؤجلة.

وفي المركز الرابع جاء فريق القوة الجوية برصيد 37 نقطة، ثم فريق دهوك بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة، و بالمركز السادس جاء فريق الطلبة بنفس رصيد دهوك لكن بفارق المواجهات.

وحصلت ثلاثة فرق على 32 نقطة وبفارق المواجهات جاء القاسم بالمركز السابع، يليه نفط ميسان بالمركز الثامن، ثم فريق أربيل بالمركز التاسع، فيما جاء فريق نوروز بالمركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وحلّ فريق النفط بالمركز الـ 11 برصيد 29 نقطة، ثم فريق الكرمة بالمركز الـ 12 برصيد 27 نقطة ، يليه النجف بالمركز الـ 13 برصيد 26 نقطة ، وبنفس رصيد النجف جاء فريق الكهرباء بالمركز الـ 14 بفارق المواجهات.

وحل فريق الكرخ بالمركز الـ 15 برصيد 25 نقطة، ثم الميناء بالمركز الـ 16 برصيد 21 نقطة، وبنفس رصيد الميناء حل نفط البصرة بالمركز الـ 17 بفارق المواجهات، بينما جاء فريق كربلاء بالمركز الـ 18 برصيد 15 نقطة، وحل الحدود بالمركز الـ 19 برصيد 13 نقطة ، ثم ديالى بالمركز الأخير برصيد 10 نقاط.

إلى ذلك تصدر قائمة الهدافين بعد الجولة الـ 21 غوستافو هينريك من زاخو وسجل 15 هدفاً، يلاحقه لاعب الشرطة مهند علي ثانيا وسجل 14 هدفاً، ثم لاعبا نوروز مروان حسين، وزاخو امجد عطوان ثالثا وسجل كل واحد منهما 11 هدفاً، وعلاء عباس من القوة الجوية رابعاً وسجل 10 أهداف.