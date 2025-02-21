توقعات بهطول الثلوج في 6 محافظات مع إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل

2025-02-21 09:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الجمعة، ست محافظات بينها العاصمة بغداد اضافة الى اقليم كوردستان من المتوقع ان تتساقط فيها الثلوج مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، فإن نموذج التنبؤ المتعدد "GEFS" يشير إلى توقعات بهطول ثلوج خفيفة على العاصمة بغداد صباح أو فجر يوم الأحد 2/23/ 2025.

واستدركت الهيئة في تقريرها، "لكن الفرصة تبدو ضعيفة نسبيا (في بغداد)، ونحتاج لتوفر قليلا من الرطوبة .

وطبقا للتقرير، فإن النموذج "يشير لفرص عالية للهطول الثلجي في نينوى، والانبار، وصلاح الدين وكركوك، وشمال ديالى اضافة لمراكز مدن السليمانية واربيل ودهوك صباح و نهار يوم الأحد، تكون كثيفة على المرتفعات الجبلية".