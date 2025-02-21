وزير النقل يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس

2025-02-21 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بمضاعفة الجهود لاستكمال العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس، لتسليمها في المدة الزمنية المحددة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السعداوي أوعز إلى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بتكثيف الجهود وإدامة زخم العمل في مشروع ساحة عباس بن فرناس وبشكل مستمر على مدار الساعة لضمان إنجازه ضمن الجدول الزمني المحدد".

وأوضح أن وزير النقل وجه منذ البدء بالمشروع قبل نحو أسبوعين، على أن تكون الأعمال مستمرة على مدار الساعة بثلاث وجبات (صباحية، مسائية، وليلية).

وأضاف أن هذا التوجيه يأتي استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني وضرورة إكمال المشروع قبل شهر أيار 2025، كونه أحد المشاريع المرتبطة بالتحضيرات للقمة العربية المزمع عقدها في العراق خلال الشهر ذاته.

وأشار المكتب الإعلامي، نقلا عن مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص أحمد الموسوي: أن العمل مستمر في تنفيذ مشروع ساحة عباس بن فرناس الذي يُعد أحد المشاريع المهمة، حيث تم التعاقد مؤخراً مع إحدى الشركات لتنفيذه.

وأشار الموسوي حسب البيان،: أن هناك لجان متابعة مكثفة تعمل بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمراقبة سير العمل ونقل التقارير بشكل دوري، مؤكدا أن الشركة العامة للنقل الخاص المكلفة بالمشروع في حالة استنفار تام حتى اكتمال التنفيذ في الموعد المحدد.



