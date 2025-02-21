الثقافة تقيم فعالية لتسليط الضوء على دور المرأة العاملة في مختلف المجالات

2025-02-21 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

أقامت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، فعالية لتسليط الضوء على دور المرأة العاملة في مختلف المجالات.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قسم حقوق الإنسان في وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي أقام فعالية ثقافية ــ صناعية تحت عنوان (إمكانية دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص)؛ بهدف تسليط الضوء على دور المرأة العراقية العاملة في المجالات الصناعية والثقافية والحياتية"، لافتاً إلى أن "الفعالية أقيمت بحضور المدير العام لدار المأمون للترجمة والنشر إشراق عبد العال".

وأضاف أن "الندوة الحوارية التي عقدها الاتحاد ناقشت دعم الاتحاد للمشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والمصانع النسوية، وطرق منح القروض والتسهيلات لهذه الفئة".

وأكد نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسين العبري في كلمة له على " أهمية دعم المرأة في القطاع الخاص، وأنَّ المرأة العراقية قطعت أشواطاً طويلةً بحضورها الفاعل في المجالات كافة"، مشيراً إلى أن "دعم المرأة في القطاع الخاص يعد أمراً ضرورياً لتعزيز دورها في المجتمع، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، حيث إن المرأة العراقية تتمتع بمهارات وخبرات عالية في مختلف المجالات".

من جهتها بينت مسؤولة قسم حقوق الإنسان في وزارة الثقافة آلاء السعدون في كلمةً لها أنَّ "وزارة الثقافة سباقة لدعم الجهات التي تخدم حقوق الإنسان؛ لبلورة النواة التي تنطلق منها حقوق المرأة".

ولفت المراسل إلى أنه "على هامش الندوة أقيم عرض للأزياء النسوية، وعرض للوحات الفنية لفنانات جمعية كهرمانة، واختتمت بعرض بازار، وحرف يدوية للاتحاد".