اليوم .. وطني السلة يواجه فلسطين في التصفيات الآسيوية

2025-02-21 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم الجمعة، في الساعة السابعة مساءً ، مباراة مهمة أمام نظيره الفلسطيني ضمن النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا (2025)، وذلك في قاعة الشعب للألعاب الرياضية في بغداد على أن يلتقي شقيقه الأردني يوم الاثنين المقبل في القاعة نفسها.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة لمنتخبنا الوطني، الذي يسعى لتعزيز فرصه في التأهل والاستمرار في التصفيات، إضافة إلى تكرار فوزه السابق على المنتخب الفلسطيني بنتيجة (75 – 72) خلال النافذة الأولى، إذ قدم الفلسطينيون أداءً مميزاً وأظهر الكثير من الندية والقدرة على تقليص الفارق النقطي.

وخاض اللاعبون المختارون لهذه النافذة يوم أمس تدريبات مكثفة تحت إشراف المدرب الصربي فازلين ماتيتش وطاقمه المساعد المكون من عقيل نجم وعلي عبد الله، تضمنت التدريبات وحدات مفتوحة ركزت على تصحيح الأخطاء وتطبيق أساليب لعب متعددة ،كما تضمنت التحضيرات محاضرات تحليلية معمقة لمراجعة المباريات السابقة وشرح بعض الحالات التي أقيمت خلال المعسكر الأخير، لاسيما تلك التي خسرها منتخبنا أمام السعودية (58 - 66) والأردن (67 – 73).