إعلان حالة وفاة في مباراة بدوري أبطال أوروبا

2025-02-21 10:15:02 - المصدر: واع

متابعة-واع

شهدت منافسات الملحق المؤهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا حادثاً أليماً بعدما توفي أحد العاملين خلال مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة.

وانتهت مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي.

وحسب ما أعلنه موقع نادي بوروسيا دورتموند الرسمي، وفاة أحد متطوعيه خلال مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي الألماني في بيانه الرسمي إن هناك أحد المتطوعين توفي خلال مباراة الفريق على أرضه أمام لشبونة، وكان عمره 63 عاماً.

وأضاف النادي في بيانه، أن الراحل كان جزءاً لا يتجزء من فريق التطوع بالنادي منذ حزيران عام 2013 ومنذ ذلك الحين كان متواجداً لتقديم المساعدة في كل مباراة تقريباً.

وأوضح أنه كان مثالاً عظيماً للمتطوعين، وكانت مهامه تقديم المساعدة وتوجيه الجماهير والإجابة على كل أسئلتهم ومعالجة مخاوفهم.





المصدر: 365