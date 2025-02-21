2025-02-21 10:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ظهرتتطورات جديدة بشأن قضية النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي، بعدقرار القضاء الفرنسي بحرمانه من مستحقاته لدى ناديه السابق، باريس سان جيرمان.

وتبلغ هذهالمستحقات 55 مليون يورو، وهي قيمة الرواتب والمكافآت التي كان يستحقها في الموسمالأخير له مع النادي الباريسي.

على الرغم منالأداء المميز لمبابي مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتيوالتقدم إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه تعرض لصدمة قوية بعد رفض لجنةالاستئناف العليا بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم طعنه ضد قرار عدم دفع هذه المستحقات.

إدارة باريس سانجيرمان أكدت أنها ليست ملزمة بدفع هذا المبلغ بسبب اتفاق سابق تم التوصل إليه معمبابي في 2023.

الاتفاق ينص علىأن اللاعب سيتنازل عن المكافآت البالغة 55 مليون يورو إذا غادر النادي بشكل مجانيبنهاية موسم 2023-2024 دون تعويض انتقال.

ومع ذلك، يصرفريق الدفاع الخاص بمبابي على أن مثل هذا الاتفاق لم يتم توقيعه رسميا أو تسجيلهوفقا للقوانين المعمول بها.

في تصريح لوكالة"فرانس برس"، كشفت محامية مبابي، دلفين فيرهيدن، أن اللاعب لم يوقع أياتفاق رسمي مع بي إس جيرمان في صيف 2023.

وأشارت إلى أنقوانين العمل تتطلب وجود ملحق رسمي لتعديل العقد أو الأجر، وأن هذا الملحق يجباعتماده خلال 15 يوما من توقيعه ليصبح قانونيا، بما أن ذلك لم يحدث، فإن جميعالمناقشات تعتبر باطلة.

رغم الإشارةالسابقة من مبابي نفسه إلى وجود اتفاق، تؤكد المحامية أن الاتفاق غير قانوني وغيرمكتمل.

وأضافت،"لا يمكننا التعامل مع بي إس جيرمان كما لو كان ناديا هاويا لا يعرف القواعد".

وأوضحت أن حقوقمبابي تشمل الثلث الثالث من مكافأة التوقيع، والتي تقدر بـ36.66 مليون يورو،بالإضافة إلى رواتب الشهور الثلاثة الأخيرة (أبريل ومايو ويونيو) التي تصل إلى18.75 مليون يورو، مما يجعل إجمالي المطالب 55 مليون يورو.

وفي ختامالقضية، لم تستبعد المحامية اللجوء إلى المحكمة العمالية لاسترداد الحقوق الماليةلمبابي، مشددة على أنهم لا يسعون لتسوية ودية مع إدارة باريس سان جيرمان.