2025-02-21 10:25:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى

كتلة بابليون النيابية تستقبل رئيس مجلس ادارة نينوى لحقوق الاقليات ورئيس المركز الثقافي الاشوري في دهوك





استقبل نواب كتلة بابليون برئاسة النائب أسوان الكلداني وحضور رئيس الرابطه الكلدانية الاسترالية سمير يوسف كلاً من السيد ميخائيل بنيامين، رئيس مجلس إدارة مركز نينوى لحقوق الأقليات، والسيد وليم تيادور، رئيس المركز الثقافي الآشوري في دهوك، ضمن تحالف الاقليات وذلك لبحث القضايا المتعلقة بحقوق المكون المسيحي، وفي مقدمتها مشروع قانون حقوق الأقليات، الذي تم قراءته الأولى في مجلس النواب العراقي.





وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك لضمان الوصول إلى صيغة توافقية تُكرّس الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للمكون، بما يحقق العدالة والمساواة ويعزز التعددية في العراق.















