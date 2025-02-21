2025-02-21 10:45:04 - المصدر: ايشان

قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، إن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يخفف انتقاداته للولايات المتحدة، ويلقي نظرة فاحصة على صفقة تسليم “نصف ثروة بلاده المعدنية لواشنطن”. وكان والتز يشير إلى اقتراح أميركي تمنح بموجبه كييف واشنطن موارد طبيعية ومعادن بقيمة 500 مليار دولار، بما في ذلك النفط والغاز، في مقابل الدعم الأميركي […]

ظهرت المقالة واشنطن تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية: 500 مليار دولار أولاً على ايشان.



