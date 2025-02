2025-02-21 10:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة قالت الأمم المتّحدة، يوم الجمعة، إن الاقتصاد السوري بحاجة إلى 55 عاماً للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع. وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها". وشدّد المسؤول الأممي […]

