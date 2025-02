الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث التي سلمتها حماس ليست إسرائيلية

2025-02-21 10:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه بعد استكمال عمليات الفحص والتشخيص، تبين أن إحدى الجثث التي سلمتها "حماس" لا تلائم أي أسير إسرائيلي، مشددا على أن الجثة مجهولة الهوية. وقال الجيش في بيان: "بعد استكمال عملية التشخيص في المركز الوطني للطب العدلي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو جيش الدفاع عائلة بيباس انه تم […]

