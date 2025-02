الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن جبهة المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وصلت إلى أعلى مستويات الجاهزية

2025-02-21 10:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد صرّح، المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، في خطاب، قائلاً: "في أي وقت يتم اتخاذ القرار، ستحدث عملية "الوعد الصادق 3" لتدمير تل أبيب وتسوية إسرائيل بالأرض". أدلى جباري بهذا التصريح خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج التابعة له والتي حملت اسم "الرسول الأعظم" في مدينة بيرجند، مركز محافظة خراسان […]

