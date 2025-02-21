الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة العربية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | تهديدات تستهدف الجيش الألماني
فيديو | تهديدات تستهدف الجيش الألماني
نسخ الرابط
2025-02-21 11:00:02 - المصدر: قناة العربية
موضوعات ذات صلة
فيديو | بدءاً من اذار المقبل.. تراجع بتجهيز الكهرباء.. والسبب توقف امدادات الغاز الإيراني|...
فيديو | ترجيحات بعودة الصدر إلى المشهد السياسي، وملفات أخرى في النشرة المنتصف | تقديم مروة...
فيديو | أوروبا تلوح بإرسال قوات إلى أوكرانيا.. هل تشتعل شرارة الحرب العالمية الثالثة؟ | #ر...
فيديو | عاصفة قطبية تفاقم معاناة سكان غزة
فيديو | إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقرر نشر 3 كتائب جديدة لتعزيز قواته في الضفة عقب عمل...
فيديو | الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يهدي الملياردير الأميركي إيلون ماسك منشاراً كهربائيا...
فيديو | اذرع ايران تباغت حكومة اليمن الشرعية بهجوم بري عنيف
فيديو | الصدام قادم.. ماكرون يحذر ترمب: لا تكن ضعيفاً أمام بوتين