بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم تنطلق غدا في الكويت بمشاركة 8 منتخبات

2025-02-21 11:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 21 - 2 (كونا) -- تنطلق غدا السبت منافسات بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم بمشاركة ثمانية منتخبات والتي تستضيفها دولة الكويت على استاد جابر المبارك في نادي الصليبيخات حتى يوم الأربعاء المقبل.ووزعت المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين بناء على قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي احتضنتها دولة الكويت في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2024 و4 يناير الماضي.وتضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت وقطر والإمارات وعمان فيما تضم الثانية منتخبات السعودية والعراق والبحرين واليمن على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن إقامة حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين في السابعة من مساء يوم غد السبت على استاد جابر المبارك في نادي الصليبخات تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.وتتضمن منافسات اليوم الأول من البطولة أربع مواجهات حيث يلتقي في الأولى منتخبا العراق واليمن في تمام الساعة 45ر4 عصرا (بالتوقيت المحلي لدولة الكويت) ثم السعودية والبحرين في تمام الساعة 15ر6 مساء ويعقبهما حفل الافتتاح ومدته نحو 22 دقيقة يحييه المطرب حمود الخضر ويتخلل الحفل عرض لطائرات الدرون.وبعد حفل الافتتاح يلتقي منتخب الكويت الوطني مع نظيره العماني في تمام الساعة 45ر7 مساء ويليها لقاء قطر والإمارات في تمام الساعة 15ر9 مساء.وستعقد اليوم الجمعة المؤتمرات الصحفية لمدربي المنتخبات المشاركة في البطولة إذ حددت الساعة الثالثة عصرا لمدربي منتخبات المجموعة الأولى والساعة الـ45ر3 عصرا لمدربي منتخبات المجموعة الثانية.وزارت لجان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم دولة الكويت وقامت بجولات تفقدية في ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات وكذلك مقار إقامة الوفود المشاركة ومتابعة كل الترتيبات اللازمة لإنجاح الحدث الذي يحظى باهتمام اعلامي وجماهيري كبير.وقال الاتحاد الخليجي لكرة القدم في بيان سابق إن البطولة خطط لها أن تقام على هامش فعاليات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) إلا أنه تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية التي تتزامن في شهر فبراير.وتهدف البطولة بحسب البيان المشار إليه إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة وتعزيز التجربة الرياضية والثقافية المستفادة من النسخة الحالية للبطولة. (النهاية) س ع د / م ص ع