سلة العراق في مواجهة فلسطين والأردن ضمن تصفيات كأس آسيا

2025-02-21 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يستعدالمنتخب الوطني العراقي لكرة السلة لمواجهة نظيره الفلسطيني، اليوم الجمعة، ضمنمنافسات النافذة الثالثة من التصفيات المزدوجة لكأس آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وستقام المباراةفي قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد، عند الساعة السابعةمساءً.

وقال حسينالعميدي، رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"قاعة الشعب أصبحت جاهزة لاستضافة مباريات النافذة الثالثة بعد عملية الصيانةالتي أُجريت عليها مؤخراً".

وأضاف، أن"المنتخب الوطني سيخوض مباراتين ضمن هذه النافذة الآسيوية، حيث يواجه اليومالجمعة منتخب فلسطين، ثم يلتقي يوم الاثنين المقبل، 24 شباط/ فبراير، مع نظيرهالأردني، في القاعة ذاتها".