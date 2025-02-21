شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب قضاء بدرة بواسط

2025-02-21 11:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، عن تسجيل هزة أرضية بقوة (3,6) جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط.

وذكر إعلام الأنواء الجوية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية صباح اليوم الجمعة الموافق 21 شباط 2025 حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (29) كم جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط وبلغت قوتها (3,6) درجة".

واضافت، ان "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها وسنوافيكم في حال حدوث أي مستجدات أخرى" .

ووجهت الانواء "المواطنين الكرام بالابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".