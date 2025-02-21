الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن

2025-02-21 11:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب تغيرا طفيفا، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة بالمخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل فتيل حروب تجارية وتؤجج التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2941.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:18 بتوقيت بغداد. وارتفع المعدن النفيس بنحو 2% هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار أمس الخميس, فيما واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2956.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.93 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2% إلى 976.42 دولار وصعد البلاديوم 0.4% إلى 981.29 دولار.

المصدر: وكالات