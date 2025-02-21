نيجيرفان بارزاني: لغتنا هي وجودنا

2025-02-21 11:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، على ضرورة تطويراللغة الكوردية ولغات المكونات الأخرى، معتبراً أن اللغة تمثل وجود الناطقين بها.

وقالبارزاني في تغريدة على حسابه بمنصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز"لغتنا هي وجودنا. في اليوم العالمي للغة الأم، أؤكد على أهمية تطوير اللغةالكوردية وجميع لغات مكونات كوردستان".

وأضاف"اللغة جزء أساسي من هويتنا الوطنية والثقافية، ويجب علينا حمايتها بجميعالسبل الممكنة، مع منحها الأهمية اللازمة لضمان تطورها وازدهارها".

ويحتفلالعالم، في الـ21 من شهر شباط / فبراير من كل عام باليوم العالمي للغة الأم، فيتقليد سنوي حرصت الأمم المتحدة على إقامته منذ عام 2000 ولغاية الآن.