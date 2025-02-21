2025-02-21 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنطلق في بغداد يوم غدٍ السبت وبعد غد الأحد، 22 و23 شباط 2025، فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع تحت شعار "التواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي"، بمشاركة نخبة من صناع القرار، الأكاديميين، والخبراء الدوليين.

ويبحث المؤتمر في جلساته مجموعة من الملفات الحيوية التي تعكس تطورات المشهد الإقليمي والدولي، حيث تنطلق أعمال اليوم الأول بجلسات مخصصة لمناقشة مشروع طريق التنمية، ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتحديات التي تواجه هذا المشروع الطموح. كما يتناول المشاركون سبل تعزيز دور العراق في ضمان الأمن الإقليمي بعد 7 اكتوبر، إلى جانب جلسة خاصة حول دور النخبة الواعية في رسم مستقبل العراق.

وفي اليوم الثاني، يواصل المؤتمر أعماله عبر جلسات تناقش التحولات الجيوسياسية وأثرها على المنطقة، إضافة إلى محاور متعلقة بـالتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي، ومستقبل الطاقة والممرات الاقتصادية.

كما يشهد اليوم الثاني جلسة محورية حول مستقبل سوريا من منظور دولي، تليها مناقشات حول المنافسة بين القوى العظمى وتأثيرها على استقرار الشرق الأوسط.

ويشكل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، وفتح آفاق جديدة للحوار البناء، بما يسهم في ترسيخ التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاستقرار السياسي في المنطقة.