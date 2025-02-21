اليوم.. (8) مباريات لحساب منافسات ممتاز الكرة

2025-02-21 12:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

تقام اليوم الجمعة (8) لقاءات ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الكرة الممتاز، إذ يحل المتصدر الجولان ضيفاً على عفك متذيل الترتيب في مباراة مهمة لكلا الفريقين، إذ يسعى الفريق الزائر إلى تعزيز صدارته وتوسيع الفارق عن أقرب ملاحقيه، في حين يأمل صاحب الدار بتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من منطقة الهبوط، إذ يحتل المركز العشرين برصيد (12) نقطة.

وفي المواجهات الأخرى، يحتضن ملعب الفلوجة ديربي المحافظة بين الفهد والرمادي، بينما يتوجه المصافي إلى محافظة ذي قار لملاقاة الناصرية، وفي ملعب المجر، يلتقي ميسان مع الموصل، بينما يواجه فريق الحسين نظيره البيشمركة على ملعب (5000) متفرج، كما يلاعب الاتصالات نظيره الكاظمية في ملعب التاجي، ويستضيف البحري منافسه الصناعات الكهربائية، أما غاز الشمال، فسيكون في ضيافة نفط الوسط في ملعب النجف الثانوي.

وتستكمل المباريات يوم غدٍ السبت، إذ يقابل الصناعة ضيفه الغراف الوصيف، ويسعى الأول إلى فض الشراكة مع الجولان، إذ يتساويان في النقاط مع أفضلية للأخير بفارق الأهـداف، من جانبه، يأمل الصناعة، صاحب المركز الحادي عشر، في تحسين ترتيبه بعد نتائجه الإيجابية في الجولات الماضية.

وتختتم الجولة السابعة عشرة بمواجهة بين مصافي الجنوب وأمانة بغداد على ملعب المدينة الرياضية. يشار إلى أن جميع المباريات ستجرى في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.