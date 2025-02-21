2025-02-21 13:00:04 - المصدر: ايشان

أصدر “قسم التنبؤ” التابع لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، بيانا انتقد خلاله “مدعي الوظيفة”، بشأن “المبالغة والتهويل” عن الموجة القطبية التي من المرتقب أن تشهدها البلاد خلال الأسبوع الحالي. وجاء في البيان: “لا يوجد شي في علم الارصاد الجوية إن المنخفض (انحرف) , لكن هناك مبالغة وتهويل عند البعض وان التوقعات جاءت مخيبة كما […]

ظهرت المقالة “قسم التنبؤ” يقسو على “مدعي الوظيفة” بشأن العاصفة الثلجية المرتقبة في العراق أولاً على ايشان.



