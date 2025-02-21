2025-02-21 13:00:04 - المصدر: ايشان

شهدت منافسات الملحق المؤهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا حادثاً أليماً بعدما توفي أحد العاملين خلال مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة. وانتهت مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي. وحسب ما أعلنه موقع نادي بوروسيا دورتموند الرسمي، وفاة […]

ظهرت المقالة صدمة في دوري الأبطال: وفاة متطوع خلال مواجهة دورتموند وسبورتنج أولاً على ايشان.



