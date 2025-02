المنافذ: لا صحة لاحتجازنا للمركبات الأصولية

2025-02-21 13:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها بشأن دخول المركبات، فيما وجهت تحذيراً لمستوردي المركبات دون الموديل المسموح. وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "بعض الجهات تحاول التشكيك في إجراءات الهيئة من خلال نشر معلومات غير دقيقة، مثل اتهامها بحجز المركبات الأصولية، مما تسبب بإثارة القلق بين […]

