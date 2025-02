2025-02-21 13:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أبدى نائب مُمثّل الأمين العامّ للأمم المُتَّحدة غلام محمد أسحق زي، اليوم الجمعة، استعداده لتذليل العقبات التي تحول دون استرداد العراق لأمواله المُهرَّبة." وأكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة (محمد علي اللامي)، بحسب بيان للنزاهة تلقته (المدى) "أهميَّة التعاون مع المُنظَّمات الدوليَّة لاسترداد أموال العراق المهرَّبة، مُشيراً إلى أنَّ الفساد وتهريب عائداته أضحت من المشاكل […]

