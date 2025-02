2025-02-21 13:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تشير التوقعات الجوية، اليوم الجمعة، إلى أن طقس العراق سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا، ويتحول إلى غائم على فترات، مع فرص لهطول الامطار والثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة، بحسب هيئة الانواء الجوية.

