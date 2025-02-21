2025-02-21 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، على تأثير افتتاح "هايبر ماركت" مدعومة حكومياً على القطاع الخاص.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "افتتاح (هايبر ماركت) مدعومة حكومياً، لن يؤثر على قضية دعم القطاع الخاص اطلاقاً، خاصة وان هذه الأسواق هي تبيع داخلها المنتجات المحلية المنتجة من قبل القطاع الخاص"، مشيرا الى، ان هذا بحد ذاته يدعم القطاع الخاص والمنتج الوطني، وهذا دائما ما تؤكد عليه الحكومة العراقية".

وأضاف ان "الحكومة العراقية متجهة نحو دعم القطاع الخاص في المشاريع الكبيرة والاستنتاجية من المصانع والمعامل، وليس عبر الأسواق لبيع المواد الغذائية، وهذه الـ(هايبر ماركتات) هي دعم للمواطن لبيعهم بسعر اقل من السوق، وهذا الامر معمول به بأغلب دول العالم، وهو امر سوف يقلل من كاهل المواطن كثيرا".

وكان قد افتتح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم امس الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، 6 مراكز تسويقية "هايبر ماركت"، في العاصمة بغداد.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه المراكز مخصصة لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة".

وتابع أن"رئيس الوزراء أطلق الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات".

وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت في نهاية شهر آب/أغسطس من العام 2024، إكمال الاستعدادات لافتتاح 5 مراكز تسويقية جديدة في بغداد تعمل وفق نظام (هايبر ماركت) وتقدم خدمات الى المتبضعين بأسعار مدعومة تصل إلى 20% عن السوق المحلية.