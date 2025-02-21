2025-02-21 13:36:48 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن شاباً أقدم على الانتحار لأسبابمجهولة، فيما عثرت أم على ابنتها مصابة بحروق خطيرة وفاقدة للوعي.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب من مواليد 2006 أقدم على شنق نفسهمستخدماً غطاء رأس رجالي (غترة) مربوط بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن قطاع 57 فيمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافأن "أسباب الانتحار ما تزال مجهولة، وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".

وفيالسياق، أشار المصدر إلى أن "امرأة عثرت على ابنتها تولد 2009 داخل حديقةمنزلهم ضمن ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة، متعرضة لحروق بنسبة 90%؜ وفاقدة للوعي".

وتابع"تم نقل الفتاة إلى المستشفى وحالتها لا تخلو من الخطورة، وبحسب ادعاء الأم أنهاعثرت عليها بهذا الوضع ولا تعرف الأسباب"، مشيراً إلى "التحفظ على الأم لأغراض التحقيق".