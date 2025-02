2025-02-21 13:37:05 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكمًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق المدانين في جريمة قتل أحد منتسبي الشرطة في محافظة ذي قار. وقالت قيادة شرطة ذي قار في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، إن المحكمة أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المدان الرابع، بينما تم الحكم بالسجن...

The post محكمة ذي قار تصدر حكمًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي جريمة قتل شرطي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.