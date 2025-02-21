الصحة النيابية: قوانين جديدة لدعم العمل بمجال الصحة النفسية وتوسيع الخدمات بالمحافظات

2025-02-21 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن أبرز القوانين المقرر إقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدة أن قانون الصحة النفسية جاهز للتصويت لتحفيز الكوادر الصحية.

وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة لديها عدة قوانين جاهزة للتصويت، مثل قانون الصحة النفسية، وهو قانون مهم جداً لتحفيز الأطباء والكوادر الصحية للعمل في مجال الصحة النفسية، نظراً لوجود معاناة من قلة الاختصاص النفسي، حيث خصصنا حوافز للمستشفيات الكبيرة ووحدات نفسية داخل المستشفيات وفي المحافظات، فضلاً عن بناء مستشفيات في كافة المحافظات".

وأضاف أن "اللجنة لديها قانون التعديل الأول لقانون المخدرات بالتعاون مع اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة مكافحة المخدرات، ونأمل بأن يرى النور خلال الفصل التشريعي الحالي، إضافة إلى قانون الحماية من التبغ وآثاره وأضراره، الذي سيكون قانوناً مهماً، فضلاً عن قانون التدرج الطبي الذي يُعتبر طفرة نوعية في مجال القطاع الطبي".

وأشار إلى أن "هناك مقترحات قوانين، إذا أدركنا الوقت للعمل عليها، مثل تعديل قانون الضمان الصحي وتعديل قانون العيادات الشعبية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة".