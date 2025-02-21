2025-02-21 13:45:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة ـ واع

أطلقت العتبة العباسية المقدسة، فعاليات اليوم الثاني من الحفل المركزي لتخرُّج طالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية الثامن.

وذكر بيان للعتبة العباسية نشر على شبكة الكفيل العالمية وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شعبة مدارس الكفيل الدينية النسويَّة التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة المقدسة، نظمت الحفل تحت شعار (من نور فاطمة -عليها السلام- نضيءُ العالم)، وللعام الدراسي 2023 / 2024، بمشاركة أكثر من 4000 طالبةٍ من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية".

وأضاف البيان أن "الحفل شهد حضور الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة مصطفى مرتضى آل ضياء الدين وعددٍ من أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء أقسامها ومسؤوليها، حيث استُهِلَّت فعاليات الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم بصوت قارئ العتبة المقدسة حيدر جلوخان، عقبها ترديد قسم التخرُّج بالولاء والأمانة لخدمة الوطن أمام مرقد أبي الفضل العبَّاس (عليه السلام) في ساحة باب القبلة، إلى جانب تأدية مراسيم زيارته".

وقال آل ضياء الدين، وفقاً للبيان: إنّ "العتبة العباسية المقدسة تستنّ بالمرجعية الدينية العليا وتهتدي بهديها، فإنّ كل برامجها وأنشطتها تركز فيها على انتماء الانسان لدينه ووطنه"، مبينًا أنّ "هذا النشاط صمّمه المتولي الشرعي للعتبة المقدسة، سماحة العلامة السيد أحمد الصافي، ورسم تفاصيله كي تترجم تلك الرؤية، لنركز على احترام الإنسان وتوقير العلم والعلماء".

وتابع، أنّ "المتخرجات المشاركات هنا كنّ من جميع ألوان الطيف العراقي، وأن أيقونة الحفل كانت النخلة العراقية، ذلك الرمز العراقي الشامخ كي نجدد بها الانتماء للعراق، فضلًا عن مشاركة متخرجات الدول الإسلامية الأخرى، وهذا يدل على أنّ نموذج التخرج هذا ممدوح محمود ويعكس ويترجم هويتنا الإسلامية".

وأوضح، أنّ "النسخة الثامنة من حفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية، شهدت مشاركة 170 طالبة من 7 دول إسلامية هي: الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ولبنان، وإيران، وباكستان، والسعودية، فضلًا عن أكثر من 4000 طالبة من داخل العراق".

وأكد الأمين العام، "ضرورة أن تلتزم المرأة المتعلمة بالقيم الأخلاقية، وأن تكون نموذجًا يُحتذى به في المجتمع، وأنّ التعليم وحده لا يكفي لتكوين شخصية متحضرة، بل لابد من التحلي بالوعي الثقافي والاجتماعي".

وتقيم العتبة العباسية المقدسة حفل تخرج "بنات الكفيل"، بهدف تقديم الدعم المعنوي للطالبات المتخرجات، إذ تُختتم مسيرتهن التعليمية وتبدأ انطلاقتهن نحو الحياة العملية من رحاب أبي الفضل العباس (عليه السلام).