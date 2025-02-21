للمطالبة بإعادتهم للخدمة.. المفسوخة عقودهم من الحشد يتظاهرون في بابل (صور)

2025-02-21 13:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظةبابل، يوم الجمعة، تظاهرات حاشدة نظمها مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي المفسوخةعقودهم، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة.

وقال عامر حسونالجبوري، مسؤول تنسيقية التظاهرة، إن "المقاتلين المفصولين كانوا في مقدمةالمشاركين في جميع المعارك دفاعًا عن العراق ومقدساته، ولم يسعوا لتحقيق مكاسبمادية".

وأضاف أن"استمرار تجاهل قضيتهم يدفعهم للتصعيد حتى تحقيق مطالبهم المشروعة".

وأكد المتظاهرونلمراسل وكالة شفق نيوز، أنهم التحقوا بالحشد استجابة لفتوى المرجعية العام 2014،وخدموا في مختلف جبهات القتال، منها جرف الصخر وسامراء وتل عبطة ومختلف المناطق،إلا أنهم فصلوا منذ العام 2017 بقرارات وصفوها بأنها "إدارية ومالية"دون تبريرات واضحة.

وأشاروا إلى أنهمخدموا ما بين 6 – 7 سنوات، ولم تُعَد إليهم حقوقهم رغم وعود سابقة بإعادتهم إلىالخدمة، فيما بينوا أن أبناءهم لم يُسمح لهم بشغل أماكنهم، ما زاد من معاناتهمالمعيشية.

وطالب المحتجون، الذينتجاوز عددهم 1200، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئةالحشد الشعبي، ورئيس البرلمان، ورئيس المحكمة الاتحادية، بالتدخل العاجل لإنصافهموإعادتهم إلى صفوف الحشد.