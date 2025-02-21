في إطار ميداني.. جامعة النهرين: خطط لتشغيل الخريجين بالتعاون مع القطاع الخاص

2025-02-21 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعلنت جامعة النهرين، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لتشغيل الخريجين بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار ميداني، فيما بينت أن التاج البريطاني ومنظمة (US) يشيدان بأداء الجامعة والحصول على اعتماد أكاديمي عالمي.

وقال رئيس جامعة النهرين علي عبد العزيز الشاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجامعة تعتزم وضع خطط تعاون مع القطاع الخاص لتشغيل الشباب، في إطار ميداني، وأن الفكرة تقوم على توفير بيئة وظيفية لمخرجات الجامعة بكلياتها كافة خصوصاً والجامعات العراقية الأخرى عموماً قدر المستطاع، من خلال الانفتاح على القطاع الخاص، وعقد شراكات تعاون صناعية وممرات عملية"، مؤكداً أن "هذه المبادرة تعد سياقاً منهجياً لإيجاد فرص عمل خارج الدولة التي اكتظت مؤسساتها بزخم حملة الشهادات الذين يتدفقون من الجامعات ولا يجدون موطئاً في سوق العمل".

وأضاف الشاوي أن "الهدف من هذه الخطط تخفيف الضغط عن كاهل الدولة، والعمل على خفض نسبة البطالة الجامعية، أي الأكاديميين حاملي الشهادات الأولية والعليا، الذين يعانون البطالة فيضطرون تحت ضغط الحاجة المعيشية الى امتهان حرف تفرط بالمستوى العلمي للعراق؛ حيث يتساوى المتعلم وغير المتعلم في تلك المهن، ما يعد خسارة وسفحاً للنفقات التي هدرت في تعليمهم، عندما لا يستفيد البلد من تخصصاتهم التي تتبدد في مسارب لا علاقة لها بسنوات الدراسة والجهد المعرفي المبذول فيها، الأمر الذي يعتبر خسارة حضارية فادحة في المجتمع".

وحول أهم منجزات جامعة النهرين على مستوى البنى التحتية بين الشاوي أنه "استطعنا بناء سبعين قاعة دراسية، تمكن الجامعة من زيادة الطاقة الاستيعابية، وحصلنا على اعتماد أكاديمي عالمي، حيث التاج البريطاني ومنظمة (US) أشاد بأدائها، وكرمت ضمن التصنيف العربي، وسنشترك بتصنيف شنكهاي مستقبلاً، بالاضافة إلى أنه أُنشئ فيها قسم الذكاء الصناعي؛ لمواكبة آخر ما وصلته مناهج التعليم في جامعات العالم، وحققت مجلات الجامعة قبولاً عالمياً باعتبارها دوريات محكّمة"، لافتاً إلى أن "كل تلك المنجزات تعد تطوراً ملحوظاً في جامعة النهرين بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزير نعيم العبودي شخصياً".