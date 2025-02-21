2025-02-21 14:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدرتالولايات المتحدة، مؤشر القوة الناعمة للعام 2025، فيما حل العراق في المركز الـ98 عالمياً وذلك بعد الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر سنوي في لندن.

ويشمل تصنيفالقوة الناعمة عدة مؤشرات، وهي مكونة من 55 مؤشراً، ومنها الاقتصاد والتجارةوالعلاقات الدولية والعلوم والتعليم والثقافة والتراث والعدل والإعلام والاستدامةوفرص النمو المستقبلي والكرم والعطاء والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار في اكتشافالفضاء والسياحة والعمل وغيرها الكثير.

وتضم قائمةالمؤشر 193 دولة، تتصدرها الولايات المتحدة وتليها الصين وبريطانيا واليابانوألمانيا وفرنسا وكندا وسويسرا وإيطاليا.

وحلت دولةالإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالميا، وحققت المركز الرابع في مؤشرفرص النمو المستقبلي، والرابع أيضا في مؤشر الكرم والعطاء والمركز السابع في مؤشرقوة الاقتصاد واستقراره.

وجاء ترتيبالدول العربية في المؤشر وفقا لما يلي:

السعودية 20

قطر 22

مصر 38

الكويت 40

سلطنة عمان 49

المغرب 50

البحرين 51

الأردن 58

الجزائر 78

تونس 79

لبنان 91

العراق 98

اليمن 122

سوريا 127

ليبيا 133

السودان 142

موريتانيا 150

جزر القمر 167

جيبوتي 177

الصومال 181