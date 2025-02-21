أربيل.. استمرار عمليات تنظيف الطرق بعد العاصفة الثلجية (صور)

2025-02-21 14:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتمحافظة أربيل، يوم الجمعة، أن الفرق المختصة بصيانة الطرق وحمايتها تواصل جهودهالإزالة الثلوج من الطرق الرئيسة، بعد العاصفة الثلجية التي أثرت على حدود المحافظة.

وأكدت المحافظةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق مستمرة بعمليات تنظيف وإزالة الثلوجمن الطرق الرئيسة في (لوفة سفين وطريق سولاو) لضمان انسيابية حركة المرور وسلامةالمواطنين".

وحددت الهيئةالعامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ست محافظاتبينها العاصمة بغداد اضافة الى اقليم كوردستان من المتوقع ان تتساقط فيها الثلوجمطلع الأسبوع المقبل.

وعلى ذي صلة،شهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، خلال الأسبوع الجاري، موجة ثانية منتساقط الثلوج الكثيفة.