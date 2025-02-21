انتحار شاب والعثور على فتاة "محترقة" بنسبة 90% في بغداد

2025-02-21 14:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، حادثتين مأساويتين في يوم واحد، حيث أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل منزله في مدينة الصدر، فيما عُثر على فتاة بحالة حرجة جراء حروق خطيرة في ناحية اليوسفية جنوب العاصمة.

وأفاد مصدر أمني لـ "بغداد اليوم"، بأن "شابًا من مواليد 2006 أقدم على الانتحار داخل منزله في قطاع 57 بمدينة الصدر، مستخدمًا غترة لفّها حول رقبته وعلّقها في المروحة السقفية".

وأضاف، انه "لغاية الآن لم تُعرف أسباب الحادث حتى الآن، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة الملابسات".

وفي حادث آخر غامض، عثرت امرأة على ابنتها (مواليد 2009) داخل حديقة منزلهما في ناحية اليوسفية، وهي تعاني من حروق بنسبة 90% وفاقدة للوعي.

ووفقًا لادعاء والدة الفتاة، فإنها "عثرت عليها في هذا الوضع دون معرفة الأسباب. وتم نقل المصابة إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بأنها خطرة للغاية".

وأكد المصدر الأمني أنه "تم التحفظ على والدة الفتاة لأغراض التحقيق، فيما تواصل السلطات المختصة جمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث".



