2025-02-21 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

قررت لجنةُ المسابقات في اتحاد الكرة إقامةَ قرعة دور الـ16 لبطولة الكأس في الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة في مقرّ رابطة دوري المُحترفين .

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "لجنة المسابقات منحت الحريةَ لمُمثلي الأندية الـ16 في الحُضور إلى القُرعة أو متابعتها عن طريق (الزووم) عبر الرابط الذي سيتم توزيعه بين الأندية المشاركة في القرعة ".

يشارُ إلى الأندية المتأهلة لخوضِ مباريات دور الـ16 هي: الشرطة والجوية والزوراء والنجف وزاخو ودهوك والبيشمركة والطلبة والموصل وأمانة بغداد ونوروز وميسان والحسين والكرمة والقاسم والميناء.