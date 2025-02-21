العراق يجدد من القاهرة موقفه الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين

2025-02-21 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد النائب ناظم الشبلي عضو البرلمان العربي عن مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، موقف بلاده الرافض لجميع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المقرر انعقاده يوم غد السبت في القاهرة.

وخُصِّص الاجتماع الذي عقد في القاهرة برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي لمناقشة مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة تحت عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

واتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على أن تكون هذه الوثيقة هي البند الوحيد على جدول أعمال المؤتمر، والمقرر انعقاده في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا السبت 22 من شهر شباط/فبراير الجاري، بمشاركة برلمانية عربية واسعة، وبالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي.

وأكد النائب ناظم الشبلي خلال مشاركته في تلك الاجتماعات، على أهمية هذه الوثيقة في تعزيز الدور البرلماني العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على موقف العراق الثابت في رفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة.

وأشار إلى أن الوثيقة ستتضمن إجراءات برلمانية موحدة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.