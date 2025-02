بعد تدهور حالته الصحية.. البابا فرنسيس يفكر في التنحي

2025-02-21 15:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قال الكاردينال الإيطالي جيانفرانكو رافاسي، إن البابا فرنسيس قد يفكر في التنحي إذا تدهورت حالته الصحية بشكل كبير. وأوضح رافاسي في مقابلة مع شبكة الإذاعة الإيطالية RTL أن البابا كان دائما "حاسما" وألمح إلى أنه قد يتنحى طواعية عن منصبه كرئيس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية إذا كانت صحته تقيد قدرته على أداء واجباته وإذا وجد […]

