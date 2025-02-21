قراءة تحليلية في منافسات الجولة (21) من دوري النجوم

2025-02-21 15:20:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-علي الخرسان

أكد المحلل الكروي علي وهيب على أن مباريات الجولة الـ(21) من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي لم تشهد نتائج غير متوقعة على ضوء مستويات الأندية ومراكزها في سلم الترتيب العام .

وقال وهيب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مباراة الكهرباء والكرخ التي حقق فيها الكهرباء فوزه الأول تحت قيادة المدرب راضي شنيشل وكسب ثلاث نقاط مهمة والذي ظهر من خلالها بمستوى متميز، وكان الطرف الأفضل فيها، فيما لم يظهر الكرخ بمستوى الطموح بعد سلسلة نتائج ايجابية مع الكابتن أحمد عبد الجبار، بينما كانت المباراة الثانية، وهي التي تعد ديربي نفطياً بحتاً بين نفط البصرة ونظيره النفط التي غالباً ما تكون هذه المباريات عقيمة من ناحية الأداء والأهداف حيث لم ترتق الى المستوى المطلوب وانتهت بالتعادل السلبي".

وأضاف أن "مباراة الميناء مع القاسم كانت مملة إذ تستمر نتائج الميناء السيئة في هذا الموسم مع فريق القاسم المثابر الذي خطف نقطة مهمة من أرض الميناء ارتقى بها الى مركز مميز مع المدرب السوري أيمن الحكيم، فيما كانت مباراة النجف وأربيل استمرار النتائج السلبية للنجف مع المدرب عبد الغني شهد بسبب الظروف المالية التي يمر بها الفريق إذ استطاع أربيل تحقيق نتيجة ايجابية ومن ملعب النجف، وكسب الثلاث نقاط بعد تقديمه أداءً مميزاً وعلى إثر هذه الخسارة قدم الكابتن عبد الغني شهد استقالته ".

وبين أن "المباراة الأجمل في هذا الدور كانت مباراة زاخو والطلبة والتي استطاع فريق زاخو فيها من تحقيق الفوز وكسب الثلاث نقاط والحفاظ على الصدارة ولم يكن فريق الطلبة سيئاً بل قدم أداءً جيداً، وكان نداً قوياً لزاخو الذي يقدم مستويات جيدة مع المدرب القطري طلال البلوشي، بينما أكرم فريق نفط ميسان على ملعبه نظيره الكرمة بثلاثة أهداف مميزة واستطاع أن يخطف الثلاث نقاط بالرغم من أنه يمر بين مد وجزر إذ يفوز تارة ويخسر تارة أخرى ".

وأوضح أن "فريق ديالى المتعثر خسر مع نوروز برباعية مقابل هدف وحيد، وكان مروان حسين هو نجم المباراة حيث سجل هدفين وصنع هدف آخر والذي يسير مع المدرب قحطان جثير بخطى ثابتة نحو تحقيق مركز متقدم وسيكون ديالى أول ضحايا هذا الموسم وأول الهابطين الى دوري المظاليم ".

وختم أن "مباراة الجوية والحدود استطاع من خلالها القوة الجوية استعادة نفسه وقدم مباراة تكتيكية مميزة مع الحدود الذي قدم هو الآخر مباراة جيدة، وبالرغم من المشاكل الكثيرة والضغوط المفروضة على اللاعبين يبقى القوة الجوية الفريق الكبير وباستطاعته العودة الى المنافسة على لقب الدوري. أما المباراة الأخيرة التي جمعت الزوراء بكربلاء فاستطاع من خلالها الزوراء من تحقيق فوز صعب ومهم جداً ارتقى به الى المركز الثاني بالرغم من عدم رضا جماهير الزوراء عن أداء الفريق كون كربلاء أكمل المباراة منقوصاً منذ الدقيقة الـ(30)".