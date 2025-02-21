الاعدام والمؤبد بحق قاتلي الشهيد البطل "مصطفى سامي"

2025-02-21 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ان محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالإعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي جريمة قتل الشهيد البطل "مصطفى سامي".

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بإن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت احكامها بالاعدام والسجن المؤبد بحق المدانين بجريمة قتل الشهيد البطل المنتسب (مصطفى سامي) احد منتسبي قسم شرطة الاصلاح والذي نال شرف الشهادة أثناء تادية الواجب في احدى قرى قضاء سيد دخيل" .

واضاف البيان، ان "المحكمة اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق 3 مدانين والحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان الرابع استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

واشارت القيادة الى، ان "هذه الأحكام تأتي بعد ملاحقة المجرمين والقاء القبض عليهم وتدوين اعترافاتهم قضائيا وإجراء كشف الدلالة القانوني وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لمن يحاول الاعتداء على القوات الامنية التي تواصل واجباتها للحفاظ على الاستقرار الامني".